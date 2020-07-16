Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей планеты

По версии Forbes, увеличение состояния бизнесмена, которое оценивают в $70,8 млрд, связано с резким ростом стоимости акций Tesla

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в десятку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Соответствующая информация приводится в среду на сайте журнала.

По его данным, к настоящему моменту состояние Маска оценивается в 70,8 млрд долларов. Forbes указывает, что по большей части увеличение состояния Маска связано с резким ростом стоимости акций Tesla.

По данным, опубликованным на сайте электронной биржи NASDAQ, еще в середине марта цена акций компании составляла не более 400 долларов за штуку, а на момент закрытия торгов в среду она уже превышала 1541 долларов.

В настоящий момент Forbes ставит Маска на восьмую строчку в списке самых богатых людей планеты. Девятую строчку с состоянием 68,5 млрд долларов занимает владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани, а замыкает десятку один из основателей компании Google Ларри Пейдж (67,7 млрд долларов).

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