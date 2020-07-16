В Атырау незаконно реализовывали дефицитные антибиотики и медицинские маски

Более 400 пачек, 50 флаконов и ампул дефицитных лекарственных средств было изъято у двух жителей города.

В период с 9 по 13 июля 2020 года Департаментом экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечено 3 факта незаконной реализации лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, сообщает zakon.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР по Атырауской области совместно с сотрудниками Департамента полиции области установлено 2 факта реализации лекарственных средств по завышенным ценам и без соответствующих разрешительных документов (лицензии).

Незаконная реализация медикаментов осуществлялась двумя жителями г.Атырау, у которых было изъято более 400 пачек, 50 флаконов и ампул дефицитных лекарственных средств (Парацетамол, Дексаметазон, Лидокаин, Цефтриаксон, Азитромицин, Ацетилсалициловая кислота, Метронидазол), - говорится в сообщении пресс-службы КФМ МФ РК.

Изъятые лекарственные препараты переданы в Управление здравоохранение акимата Атырауской области.

Кроме этого, сотрудники ДЭР совместно с ДП путем контрольного закупа 1000 медицинских масок (65 тенге за 1 штуку) установили факт незаконной реализации средств индивидуальной защиты двумя гражданами.

В ходе обыска было изъято еще 137 500 медицинских масок.

Действия виновных лиц содержат признаки административных правонарушений, предусмотренных ст.424 ("Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность") и ст.426 КоАП РК ("Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий"). Материалы дел переданы в уполномоченный орган для привлечения их к адм. ответственности.

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