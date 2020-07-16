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Еще 1058 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

Итого выздоровевших в Казахстане - 39 066.

Фото : Бауыржан Жуасбаев16 июля 2020, 09:32

За прошедшие сутки в Казахстане 1058 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 201
город Алматы - 155
город Шымкент - 7
Акмолинская область - 34
Актюбинская область - 11
Алматинская область - 24
Атырауская область - 50
Восточно-Казахстанская область - 162
Жамбылская область - 18
Западно-Казахстанская область - 44
Карагандинская область - 65
Костанайская область - 58
Кызылординская область - 61
Мангистауская область - 52
Павлодарская область - 11
Северо-Казахстанская область - 73
Туркестанская область – 32

Итого выздоровевших в Казахстане - 39 066.


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