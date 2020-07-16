Еще 1058 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

Итого выздоровевших в Казахстане - 39 066.

За прошедшие сутки в Казахстане 1058 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 201

город Алматы - 155

город Шымкент - 7

Акмолинская область - 34

Актюбинская область - 11

Алматинская область - 24

Атырауская область - 50

Восточно-Казахстанская область - 162

Жамбылская область - 18

Западно-Казахстанская область - 44

Карагандинская область - 65

Костанайская область - 58

Кызылординская область - 61

Мангистауская область - 52

Павлодарская область - 11

Северо-Казахстанская область - 73

Туркестанская область – 32

Итого выздоровевших в Казахстане - 39 066.

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