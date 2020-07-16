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В Токио зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19

Токио продолжает оставаться основным очагом распространения вируса в Японии.

Фото : ru.japantravel.com16 июля 2020, 09:34

За минувшие сутки в Токио зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Число выявленных случаев составило более 280, что стало рекордом за все время пандемии в японской столице. Об этом сообщила губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ.

В настоящее время мы еще анализируем данные, но уже сейчас можно сказать, что суточный прирост составил более 280 человек, - отметила она.

Столичные власти с большой тревогой относятся к этой тенденции - в день в Токио тестируют порядка 4 тыс. человек.

Токио продолжает оставаться основным очагом распространения вируса в Японии. В среду там выявили 165 новых случаев коронавируса. В связи с этим власти повысили уровень угрозы распространения инфекции до максимального по четырехбалльной шкале. Общее число заразившихся приблизилось к 24 тыс. Число летальных исходов составляет 998.


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