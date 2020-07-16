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В Кызылорде снижен тариф на теплоснабжение

Новый тариф будет действовать год.

Фото : Zakon.kz16 июля 2020, 09:36

Жители Кызылорды будут меньше платить за отопление. Это стало возможным после проведенного анализа исполнения тарифной сметы ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" по итогам 2019 года, передает zakon.kz.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области установил не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Сумма необоснованного дохода ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" на услуги по передаче и распределению тепловой энергии с учетом ставки рефинансирования составила за 2019 год 26 543 050 тенге.Таким образом, с 1 сентября т.г. вводится временный компенсирующий тариф для ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" на услуги по передаче и распределению тепловой энергии сроком на один год в размере 1824,66 тенге за 1 Гкал без НДС, где среднеотпускной тариф на тепловую энергию составит 4870,11 тенге за 1 Гкал без НДС или со снижением на 1,2 % от действующего тарифа 4930,97 тенге за 1 Гкал без НДС, - сообщили в ведомстве.


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