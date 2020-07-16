Парламентарии Казахстана: вьетнамские коллеги поддержали нас в борьбе с коронавирусом

Гумпомощь направят в медицинские учреждения Атырауской области.

По договорённости руководства Сената и Мажилиса Парламента Казахстана Национальное Собрание Социалистической Республики Вьетнам (Парламент Вьетнама) сформировало гуманитарный груз для борьбы с распространением коронавируса в нашей стране, передает zakon.kz.

Медицинские средства индивидуальной защиты, отправленные вьетнамскими парламентариями в качестве гуманитарной помощи, направлены в медицинские учреждения Атырауской области.

Своевременная доставка и распределение по медицинским организациям региона на контроле депутатов Мажилиса и Сената.

В настоящее время мажилисмены принимают активное участие в комплексной работе по противодействию коронавирусной инфекции в стране.

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