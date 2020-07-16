Количество людей может сократиться впервые за несколько столетий

Коэффициент рождаемости может упасть к 2100 году.

В ближайшие десятилетия численность населения планеты может сократиться, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

В настоящее время численность населения Земли составляет около 7,8 миллиарда человек. Ожидалось, что оно будет расти до 2064 года, и достигнет пика в 9,7 миллиарда человек.

Исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, показало, что к концу века (2100) численность населения может составить около 8,8 миллиарда человек.

В исследовании учитывались будущие модели рождаемости, которые являются ключевыми для оценки роста количества людей. Но они окружены неопределенностью.

Наши результаты показывают, что сохраняющиеся тенденции в уровне образования женщин и доступе к контрацепции ускорят снижение фертильности и замедлят рост населения. Устойчивый общий коэффициент рождаемости ниже уровня замещения во многих странах, включая Китай и Индию, будет иметь экономические, социальные, экологические и геополитические последствия. Политические варианты адаптации к сохраняющейся низкой рождаемости при сохранении и укреплении репродуктивного здоровья женщин будут иметь решающее значение в предстоящие годы, - утверждают авторы исследования.

По данным ВВС, если коэффициент упадет примерно ниже 2,1, то численность населения начнет падать. В 1950 годах женщины рожали в среднем 4,7 ребенка за всю свою жизнь.

Исследователи из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета заявили, что глобальный коэффициент фертильности снизился почти вдвое - до 2,4 в 2017 году. Они предполагают, что это значение упадет ниже 1,7 к 2100 году.

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