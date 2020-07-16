165 алматинцев оштрафовали за хождение без масок
Мониторинговая группа продолжает рейды в общественных местах.
Фото : tvernews.ru16 июля 2020, 10:24
В Алматы за нарушение масочного режима оштрафовали 165 человек, передает zakon.kz.
В Департаменте контроля качества и безопасности товаров услуг "Казинформу" сообщили, что с 5 по 14 июля за нарушение карантинных требований привлекли к адмответственности 165 физлиц. Всех - за нарушение масочного режима.
На каждого составлены протоколы за нарушение ст.425 ч.1 КоАП РК. Эта статья предусматривает штраф в 30 МРП - 83 340 тенге, - сообщили в департаменте.
Мониторинговая группа продолжает рейды в общественных местах.
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