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165 алматинцев оштрафовали за хождение без масок

Мониторинговая группа продолжает рейды в общественных местах.

Фото : tvernews.ru16 июля 2020, 10:24

В Алматы за нарушение масочного режима оштрафовали 165 человек, передает zakon.kz.

В Департаменте контроля качества и безопасности товаров услуг "Казинформу" сообщили, что с 5 по 14 июля за нарушение карантинных требований привлекли к адмответственности 165 физлиц. Всех - за нарушение масочного режима.

На каждого составлены протоколы за нарушение ст.425 ч.1 КоАП РК. Эта статья предусматривает штраф в 30 МРП - 83 340 тенге, - сообщили в департаменте.

Мониторинговая группа продолжает рейды в общественных местах.


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