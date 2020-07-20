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Чешские бизнесмены отправили гуманитарную помощь в Казахстан

Это изделия медицинского назначения.

Фото : Посольство РК в Чехии20 июля 2020, 12:49

По просьбе Посла Республики Казахстан в Чехии Марата Тажина ряд чешских бизнесменов направили медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и иные медицинские изделия в Казахстан, передает zakon.kz.

В частности,генеральный директор компании "Sonnenenergie" Ян Зонненшайн приобрел ряд кислородных конденсаторов американского производства, которые используются при лечении больных пневмонией.

Почетный консул Казахстана в Чехии Карл Долейши приобрел значительное количество защитных костюмов для медперсонала.

Корпорация "OMNIPOL" предоставила также некоторые медицинские принадлежности..

По информации Посла Казахстана в Чехии, все указанные медицинские изделия 20 июля доставлены в Нур-Султан и направлены в ТОО "СК-Фармация" для дальнейшего распределения.


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