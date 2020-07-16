Российский медик: Главная цель - сократить смертность от коронавируса в Мангистау

Медики из России сразу же нашли общий язык с мангистаускими врачами.

Шухрат Гимаев приехал в Мангистаускую область в составе медицинских работников из России. Он и его коллега задействованы в противоэпидемических мероприятиях в многопрофильном провизорном стационаре областной больницы. Медик рассказал, что думает о мангистауских коллегах, передает zakon.kz.

Lada.kz пишет, что Шухрат Гимаев родился в 1995 году. Окончил Бугурусланский медицинский колледж в Оренбургской области в России и получил специальность медицинский брат. Работал в инфекционном отделении Вороновской больницы департамента здравоохранения Москвы.

Сейчас он и его коллега задействованы в противоэпидимических мероприятиях в многопрофильном провизорном стационаре Мангистауской областной больницы.

Гимаев отметил, что медики из России сразу же нашли общий язык с мангистаускими врачами.

Санэпидемиологи на регулярной основе обрабатывают территорию больницы. Ограничен доступ посторонних лиц. Это очень важно, так как если не соблюдать все требования эпидемиологов, то ситуация будет становиться только хуже, говорит медик.

Наша задача заключается в том, чтобы наладить санитарно-эпидемиологическую обстановку не только в Актау, но и в районах области. Главная цель — сократить смертность от COVID-19. Мы стараемся и хотим помочь, сделаем все возможное и предпринимаем все усилия для того, чтобы все жили и радовались жизни. Мангистауские врачи - профессионалы, молодцы, стараются и много работают. Естественно, мы не только даем советы, но и советуемся с местными врачами, делаем все возможное, чтобы как-то улучшить ситуацию. Я впервые увидел Каспийское море. Будем продолжать работать для наших соседей, мы любим казахстанцев. Думаю, что будем здесь до конца, пока не победим вирус, - сказал Шухрат Гимаев.

В России намного суровее методы борьбы с коронавирусом, говорит он.

Шухрат Гимаев готов работать в любом регионе Казахстана.

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