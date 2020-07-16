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В Казахстане запустили сайт против фейковых новостей

StopFake анализирует и определяет правдивость информации, распространяемой в СМИ, социальных сетях, мессенджерах, коммуникационных каналах, комментариях и размещает результаты своих исследований.

Фото : pixabay.com16 июля 2020, 11:00

Министерство информации и общественного развития запустило новый интернет-ресурс, направленный на борьбе с дезинформацией, передает zakon.kz.

На сайте Stopfake публикуются новости после тщательного факт-чекинга и определения статуса той или иной информации — является ли она фейком, манипуляцией, провокацией.

StopFake анализирует и определяет правдивость информации, распространяемой в СМИ, социальных сетях, мессенджерах, коммуникационных каналах, комментариях и размещает результаты своих исследований.

На сайте есть функция "Пожаловаться на фейк", посредством которой любой желающий может прислать в редакцию письмо с жалобой на возможную недостоверность той или иной информации. Редакция выяснит степень ее фейковости и опубликует на сайте новость об этом.

В целом StopFake преследует цель правильно информировать общество, бороться с информационными манипуляциями, очистить информационное поле от некорректных и фейковых сообщений.


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