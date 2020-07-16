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В Шымкенте из-за сокращения числа пациентов закрыли дневной стационар

Сейчас в спорткомлексе проводится дезинфекция.

Фото : Акимат Шымкента16 июля 2020, 11:21

В Шымкенте в связи с сокращением количества горожан, обращающихся за медицинской помощью, закрыли дневной стационар в легкоатлетическом манеже, передает zakon.kz.

Ранее в Шымкенте резко выросло число больных ОРВИ и пневмонией. Две недели назад акимату пришлось переоборудовать легкоатлетический манеж в провизорный стационар.

В первые несколько дней после открытия в дневном стационаре проходили лечение от 500 до 700 жителей. Но последние пять дней посещаемость снизилась до 25 человек в день , то есть, ежедневно в стационар приходили от двух до трех пациентов с каждой поликлиники.

В настоящее время в связи с открытием дополнительных коек в дневных стационарах при поликлиниках, потребность оказания помощи в спортивном комплексе снизилась. По этой причине работу дневного стационара на легкоатлетическом манеже решили приостановить, - говорится в сообщении пресс-службы акимата Шымкента.

Сейчас в спорткомплексе проводится дезинфекция. Часть оборудования направят в стационары при поликлиниках.


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