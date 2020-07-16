За розжиг костров в горах Алматы могут оштрафовать

Кроме случаев розжига костра в оборудованных для этого местах.

За разжигание костров в неположенных местах в особо охраняемых природных территориях можно получить крупный штраф. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы, полковник гражданской защиты Арман Байгелов, передает zakon.kz.

По данным ДЧС Алматы, на сегодняшний день с начала пожароопасного периода в Алматы зарегистрирован 231 случай загорания сухой растительности на общей площади 33,2 Га. Загорания зачастую происходят на территориях Алатауского Медеуского, Турксибского и Наурызбайского районов.

Несмотря на требования Постановления Главного санитарного врача Алматы №46 о запрете на экскурсионные, корпоративные, групповые выезда на природу, за исключением индивидуальных (не более 3-х человек или членов одной семьи), наблюдается рост отдыхающих в горно-лесную местность Алматы. Так, с начала пожароопасного периода в горно-лесной местности Алматы, сотрудниками ДЧС совместно с сотрудниками МПС, ГНПП и волонтерскими организациями проведено 60 рейдовых мероприятий, пресечен 101 случай розжига костров в неустановленных местах. К административной ответственности привлечено 40 физических лиц, из них двое граждан были привлечены по статье 367 КоАП РК на сумму 277 800 тенге за розжиг костров в особо охраняемых природных территориях, - сообщил Байгелов.

Отдыхающим вручили более 4075 памяток на противопожарную тематику.

В то же время на территории ущелья Алма-Арасан, вдоль рек Большая Алматинка и Казачка имеются специально оборудованные места для приготовления горячей пищи (скамейка, стол, забетонированная площадка для розжига костров, мангалов, барбекю).

Напомним, что постановлением № 48 главного государственного санитарного врача Алматы, в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса, были введены дополнительные ограничения на въезд на территорию горно-лесной местности.

Разрешены лишь пешие прогулки в будние дни с соблюдением следующих правил:

- Категорически запрещается проносить с собой продукты питания (кроме напитков), устраивать пикники и разводить костры;

- Запрещается нахождение на территорий парков группой более трех человек;

- Соблюдать санитарные нормы и социальное дистанцирование (носить маски и соблюдать расстояние между людьми).

В выходные дни территории национальных парков закрыты для посещений.





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