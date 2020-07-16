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В Алматы закрыли нелегальный процедурный кабинет

В медкабинете делали уколы и ставили капельницы пациентам

Фото : КТК16 июля 2020, 11:39

В Алматы закрыли нелегальный процедурный кабинет, который находился в недостроенном здании будущего медцентра. Лицензии на работу у владельцев не было, передает zakon.kz.

Телеканал КТК сообщает, что сначала медкабинет работал при аптеке. На опасное соседство пожаловались жильцы ближайших многоэтажек и после этого процедурный переехал в недостроенное здание.

Выяснилось, что лицензии на работу у владельцев не было. Несмотря на это в медкабинете делали уколы и ставили капельницы пациентам. Кроме того, не соблюдались элементарные санитарные нормы: внутри нет антисептиков и даже раковины для мытья рук. Все из-за того, что помещение еще не сдали в эксплуатацию, внутри была черновая отделка.

В итоге, подпольное медучреждение закрыли. Теперь владельцам грозит крупный штраф.

Персонал работает без каких-либо масок, перчаток. И соответствующие противоэпидемические мероприятия здесь не проводятся. Будет составлен протокол, вынесено постановление о приостановлении деятельности и штраф по ст. 425 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях РК, - сказала руководитель отдела управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Алатауского района Алматы Лайла Тойчиева.


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