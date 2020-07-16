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В Казахстане скончался 51 медработник во время пандемии

Имеются региональные комиссии, которые рассматривают каждый случай, определяют причину заболевания смерти конкретного случая.

Фото : 24tv.ua16 июля 2020, 12:05

Председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев рассказал о количестве смертей среди медработников от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

По нашим данным умерло, к сожалению, 51 медработников. Наши глубокие соболезнования родным и близким коллег. Глава государства 13 июля наградил всех погибших медиков государственными наградами. Вы знаете, что 42 медицинских работника получили соответствующие госнаграды, - сообщил Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК.

Он также рассказал о процедуре выплаты компенсаций.

Есть соответствующий механизм совместного приказа министерства труда и социальной защиты населения и министерства здравоохранения, где прописаны все процедуры. Имеются региональные комиссии, которые рассматривают каждый случай, определяют причину заболевания смерти конкретного случая. После этого данную информацию протоколом направляют в министерство здравоохранения. На сегодняшний день Минздрав ведет соответствующую работу по сверке этих данных, по сбору данных с регионов. Все эти данные будут направляться в Минтруда для того, чтобы они организовали соответствующие выплаты из ГФСС, - пояснил глава Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг.


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