306 казахстанцев находятся в тяжелом состоянии, 67 из них подключены к аппаратам ИВЛ
41 больной находится в очень тяжелом состоянии.
Фото : khabar.kz16 июля 2020, 12:09
Председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев рассказал о состоянии больных коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.
По его словам, 306 пациентов получают лечение в отделениях анестезиологи и реанимации.
В тяжелом состоянии 265 больных, 41 больной находится в очень тяжелом состоянии. 67 человек с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ. Для 133 пациентов применяется неинвазивная искусственная вентиляция легких. 106 человек получают оксигенотерапию, 9 265 человек дышат самостоятельно, - рассказал Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК.
Ранее стало известно, что более 11 тысяч случаев КВИ были зарегистрированы за неделю в Казахстане.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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