Производство сельхозтехники в Казахстане выросло на 125%

За шесть месяцев произведено техники на сумму свыше 33,7 млрд тенге.

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в первом полугодии 2020 года производители отечественных тракторов, комбайнов и прочей сельхозтехники произвели продукцию на сумму свыше 33,7 млрд тенге, что на 125% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает zakon.kz.

Положительная динамика во многом связана с расширением ассортимента и локализацией сельхозмашин в РК. До конца года будет произведено техники на сумму 77,4 млрд тг.

Наибольший рост в количественном выражении зафиксирован в производстве комбайнов, так машиностроителям АО "АгромашХолдинг KZ" (Essil), ТОО "КАИК" (Acros) и KazRost Engineering Ltd (Vector, Acros), удалось удвоить выпуск зерноуборочной техники более чем в два раза – 310 ед. на сумму 14,31 млрд тенге против 150 ед. и 7,5 млрд тенге годом ранее.

Тракторы марок Lovol, "Кировец" и "Беларус", производства АО "Агромашхолдинг KZ", "Костанайского тракторного завода", семипалатинского "СемАЗ" и "Казахстанской Агро Инновационной Корпорации" продолжают пользоваться успехом у аграриев страны. Об этом свидетельствует статистика. Доля тракторов "Беларус" достигает 80% в общем объеме продаж. "Кировцы" занимают 60% доли энергонасыщенных тракторов в РК.

За полгода отечественными заводами было произведено 788 тракторов на сумму 16,47 млрд тенге для сельского, коммунального и лесного хозяйства - на 86% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Кроме того, сельхозмашиностроителями "KazRost Engineering Ltd", ТОО "КАИК" и АО "АгромашХолдинг KZ" было произведено прицепов и прочего навесного оборудования на общую сумму, превышающую 2,9 млрд тенге.

Инвестиционная привлекательность отрасли показывает рост. За последние 2 года казахстанское сельхозмашиностроение заметно расширило продуктовую линейку. В РК появились новые производства, начат выпуск тракторов "Кировец", "Lovol" и "Bühler", запланирован выпуск комбайнов "Claas" (подписан меморандум об открытии производства в СКО). Расширена модельная линейка комбайнов "Essil" (барабанно-роторный комбайн Essil-790), ТОО "КАИК" приступило к производству комбайнов "Torum".

Растет уровень локализации, расширяется технологические операций, развивается собственная компонентная база. Не так давно начата реализация проекта "Бизнес-инкубатор" в Костанайской области по созданию промышленного кластера по выпуску компонентов, с привлечением как крупных мировых компаний поставщиков, так и местных предприятий МСБ. Уже ведется реконструкция производственных помещений общей площадью более 27 000 кв.м.

"БРК-Лизинг", в рамках проводимой Правительством Казахстана антикризисной политики, запустил антикризисную программу по приобретению сельхозтехники отечественного производства по номинальной ставке вознаграждения 6% и без первоначального взноса.

В период с 2018-2020 годы с учетом "револьверного" принципа профинансировано 175 проектов на общую сумму 11,3 млрд тенге, приобретено 456 ед. техники.

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