Пеп Гвардиола установил рекорд в АПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола установил новый рекорд в Английской премьер-лиге, передает zakon.kz.

В Манчестере прошла игра 36 тура АПЛ, в котором "Манчестер Сити" победил "Борнмут" со счетом 2:1. В первом тайме оба гола на счету "Манчестер Сити", забили Давид Сильва на 6-й минуте и Габриэль Жезус 39-й минуте. Гости смогли ответить лишь на 88-й минуте, голом отметился Дэвид Брукс.

Однако, как позже выяснили аналитики, эта игра стала знаковой для АПЛ. Тренер "Манчестер Сити" установил рекорд по количеству побед в лиге в первые 150 матчей.

На счету Гвардиолы 111 побед. По этому показателю он обошел Жозе Моуринью (105), Юргена Клоппа (92), Алекса Фергюсона (90) и Кенни Далглиша (85).

111 - Pep Guardiola has won 111 of his first 150 Premier League games, six more than any other coach at this stage of their career in the competition. Master. pic.twitter.com/TJ3OWsZf8X