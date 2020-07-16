Бизнесмены Жамбылской области собрали 338 млн тенге на борьбу с коронавирусом

Жители выражают благодарность гражданам, не оставшимся в стороне.

По инициативе акима области Б.Сапарбаева жамбылские предприниматели и депутаты областного маслихата оказывают помощь в лечении заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Бизнесмены собрали 338 млн.тенге, закупили кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, необходимые лекарства и передали в больницы региона, а также оказали благотворительную помощь социально уязвимым слоям населения.

Генеральный директор ТОО «Казфосфат», Герой Труда Казахстана М.Ескендиров приобрел 10 аппаратов на сумму 38 млн.тенге для областной больницы. 6 аппаратов поставлены в филиалах ТОО «Казфосфат». Одним аппаратом можно лечить двух людей.

Генеральный директор ТОО «Talas Investment Company» Б.Алдашов перевел 100 млн.тенге в фонд «Біз біргеміз».

Жамбылская областная Ассоциация деловых женщин ежедневно обеспечивают обедом 100 человек из числа врачей, медсестер и санитарок инфекционной больницы. Ассоциация подала заявку на 12 кислородных конденсаторов, футбольный клуб «Тараз» на 5.

АО «АК Алтыналмас» приобрело продукты, лекарства для жителей села Акбакай Мойынкумского района на 25 млн.тенге, ТОО «Golden Compas Jambyl» 2 аппарата на 24 млн.тенге для Меркенского и Рыскуловского районов, ТОО «Еврохим удобрение» 1 аппарат, необходимое оборудование для Жанатасских больниц на 22 млн.тенге, ТОО «Таразский металлургический завод» лекарства и необходимое оборудование на 20 млн.тенге.

Депутат областного маслихата Г.Сагинтаев приобрел 15 аппаратов на 9 млн.тенге для областных и районных инфекционных больниц, руководитель ТОО «Altais Group» А.Жумабаев провел кислородные трубки в 16 палат, приобрел концентраторы, а также передал лекарства малообеспеченным семьям через центральную мечеть на 15,5 млн.тенге.

Наряду с этим, ТОО «Амир и Д», ТОО «Кокжиек-2030», ТОО «Суперфарм», ТОО «Жамбылская цементная производственная компания», областная палата предпринимателей и другие предприятия и предприниматели протянули руку помощи больницам и социально уязвимым слоям населения, раздав необходимое оборудование и лекарства.

Жители выражают благодарность гражданам, не оставшимся в стороне.

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