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Наезд на пешехода в Алматинской области: задержан водитель

Сейчас проводятся экспертизы.

Фото : кадр из видео16 июля 2020, 12:32

В полиции Алматинской области отреагировали на пост в соцсетях о наезде на пешехода. Там сообщили, что водителя задержали на два месяца, передает zakon.kz.

Департамент полиции Алматинской области сообщает, что 6 июля 2020 года по данному факту в отношении водителя гр. «Д» начато досудебное расследование по статье "Нарушение ПДД повлекшего по неосторожности смерть человека", в рамках которого водитель задержан и судом взят под стражу сроком на 2 месяца, - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся соответствующие экспертизы и все необходимые процессуальные действия для объективного исследования всех обстоятельств ДТП.

Ранее в соцсетях появилось видео с наездом на пешехода.

Всем родственникам и друзьям поступают угрозы, мать атакуют написать встречное заявление в их пользу. Пропадают записи с камер видеонаблюдения. Пытаются сделать погибшего Власова В.С. суицидником. Следствие скрывает от семьи все факты, по делу. Свидетелей запугивают, что бы не лезли не в свои дела, - говорится в сообщении в Instagram.

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Можно еще один пост у вас. Трагедия в ночь с 5 на 6 июля. Наезд на пешехода. Всем родственникам и друзьям поступают угрозы, мать атакуют написать встречное заявление в их пользу Пропадают записи с камер видеонаблюдения. Пытаются сделать погибшего Власова В.С. суицидником. Следствие скрывает от семьи все факты, по делу. Свидетелей запугивают, что бы не лезли не в свои дела. Вот другая запись на которой все ясно видно, и скорость автомобиля.

Публикация от @kris_p_kz +21 | ????????Kz (@kris_p_kz) 14 Июл 2020 в 3:38 PDT


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