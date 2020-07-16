В Минздраве не смогли назвать число медработников, получивших компенсацию

Тем временем 51 медработник скончался от коронавируса.

В министерстве здравоохранения Казахстана не смогли ответить на вопрос о количестве медработников, получивших компенсацию за время пандемии коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Сколько медработников, заразившихся коронавирусом, получили обещанную компенсацию? - задал вопрос журналист на брифинге в СЦК.

Отвечая на вопрос, председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев сообщил, что работа по выплатам ведется, но конкретные цифры не озвучил.

Работают региональные комиссии при акиматах, где они определяют причины появления заболевания и причины смертности непосредственно на рабочем месте. Далее протоколы направляются на уровень министерства, где формируются соответствующие списки, которые потом направляются в Минтруда, - сказал Тимур Султангазиев.

Напомним, глава государства еще в марте поручил произвести выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом, в размере 2 млн тенге, а в случае смерти - 10 млн тенге.

- То есть с марта у вас нет никаких данных? - уточнила журналист.

- Сейчас мы ведем сверки данных, чтобы понимать точное количество. Эти данные будут направлены в Минтруда, - ответил он.

Означает ли это, что до сих пор ни один медработник не получил компенсационную вылету, глава комитета ответил: «Дополнительно по данному вопросу я вам отвечу».

Тем временем, по данным Минздрава, 51 медработник скончался от коронавируса за время пандемии.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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