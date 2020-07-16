Шукеев обратился к семье умершего замакима

Он был благородным человеком.

Умирзак Шукеев выразил соболезнования семье первого замакима Туркестанской области Космана Айтмухаметова, сообщает zakon.kz.

О смерти Айтмухаметова стало известно накануне.

Безвременно ушел из жизни на 57 году первый заместитель акима Туркестанской области Косман Каиртаевич Айтмуxамбетов. Выражаю искренние соболезнования семье и близким, - написал на своей странице в Facebook заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Шукеев отмечает, что был шокирован и глубоко опечален, узнав о смерти коллеги, первого заместителя Космана Каиртаевича Айтмухаметова.

Трудно выразить свои чувства. Он был благородным человеком, посвятившим свою жизнь процветанию нашей страны. Мы познакомились друг с другом, когда столицей стала Астана, нынешний современный город Нур-Султан. За годы своего руководства городом он стал одним из надежных партнеров и единомышленников. Косман Айтмухаметов, государственный и общественный деятель, он был профессионалом своего дела. За время своего пребывания на посту первого заместителя акима Туркестанской области он внес большой вклад в становление Туркестана как духовной столицы тюркского мира, помогал справиться с последствиями взрывов в городе Арыс и с последствиями наводнения в Мактааральском районе. Косман Каиртаевич пользовался большим уважением и внес значительный и неизмеримый вклад в процветание, социально-экономическое развитие региона. Очевидно, что образ жизни и пример гражданина, посвятившего свою жизнь служению народу и государству, останется неизгладимым примером для будущих поколений. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Космана Каиртаевича. Светлая память о нём надолго сохранится в наших сердцах, - отметил аким области.

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