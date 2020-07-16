"Каждый гражданин получит по е-баллу". Стало известно, где сняли видео
Фрагмент стал вирусным из-за слов спикера, созвучными с нецензурным выражением.
Фото : скриншот из видео16 июля 2020, 13:48
В начале июля в социальных сетях распространилось видео с мужчиной, который объяснил, как "каждый гражданин получит по е-баллу". Выяснилось, что видео было снято в России, передает zakon.kz.
Фрагмент видео стал вирусным из-за слов спикера, созвучными с нецензурным выражением.
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Самозанятый, когда заплатит налог с 2400 в пенсионный фонд, у него не будет никаких отчислений. Он это может сделать самостоятельно, за дополнительные деньги, если он хочет, чтобы у него начислялись е-баллы. Если хочет, чтобы баллы были - должен зарегистрироваться и заплатить. Тогда получит каждый гражданин по е-баллу. Если он этого не сделает, он баллы не получит, - объяснил мужчина.
Позже выяснилось, что это видео было снято в России. Руководитель Бюро по защите прав предпринимателей ИРО "ОПОРА РОССИИ" Михаил Николаев выступал в прямом эфире и озвучивал пошаговую инструкцию о том, как стать самозанятым.
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