Ювелир спрятал сокровища на 414 млн тенге и дал старт приключениям

Охота начнется 1 августа.

Ювелир из Вашингтона Джонни Перри решил закрыть свой бизнес из-за пандемии коронавируса. Однако он не знал, что делать с драгоценностями, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Мужчина мог оставить их и уйти на пенсию. Посоветовавшись с женой он решил пойти другим путем. Семейная пара путешествовала по всему штату Мичиган и прятала ценные украшения в десятках мест. На это ушло четыре месяца.

Мы ходили через водопады, ручьи, сплавлялись на байдарках. Если в вас есть немного остроумия и жажда приключений - то вы найдете сокровища, - рассказал Джонни.

Перри также рассказал, что людям предстоит искать не только кольца с серьгами, но и золотые и серебряные слитки, каждый из которых стоит примерно четыре тысячи долларов (1,6 млн тенге).

Отдельным счастливчикам могут попасться залежи бриллиантов или прочий антиквариат, за который хорошо заплатят коллекционеры.

Охота за сокровищами начнется 1 августа.

Ранее сообщалось о том, что некоему счастливчику удалось отыскать сокровища миллионера, которые он спрятал в 2010 году.

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