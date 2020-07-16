Казахстанец, создавший мировой хит, дал интервью New York Times

Мировой хит был создан на ноутбуке 10-летней давности.

Казахстанский диджей и продюсер 19-летний Иманбек Зейкенов (Imanbek), автор ставшего мировым суперхитом ремикса на композицию "Roses" Saint JHN, дал интервью авторитетному американскому изданию New York Times, передает zakon.kz.

Наделавший шуму в мировых музыкальных хит-парадах Imanbek признался, что и до обретения мировой славы, и сейчас он делает музыку на своем ноутбуке 10-летней давности, используя копию FL Studio. Его единственным обновлением стала новая пара наушников, любезно предоставленная его лейблом. В интервью изданию казахстанец признался, жизнь до и после славы отличается лишь тем, что нынче ему приходят электронные письма, сообщения в WhatsApp и директ в Instagram от музыкантов, художников, интересующихся потенциальным сотрудничеством. Иманбек делает скриншоты этих сообщений на память себе, прежде чем передать информацию менеджеру для дальнейшего обсуждения предложений.

Один из последних, кто написал, был DJ Tiesto (всемирно известный ди-джей). Он обратился ко мне и сказал, что он действительно ценит то, что я делаю, и пожелал мне удачи, - сказал Иманбек.

Также казахстанец вспомнил, что будущий хит - ремикс на "Roses", был создан без рарешения от авторов оригинала, на его сообщения в директ в Instagram американские звезды не отвечали. В конце августа прошлого года он подписал контракт с российским лейблом Effective Records. В следующем месяце он достиг соглашения с Saint Jhn, чтобы официально выпустить случайное сотрудничество как сингл. На данный момент трек казахстанца - № 5 в американском хит-параде Billboard Hot 100, № 1 в чарте Великобритании. (Единственный чартовый сингл Saint Jhn был совместным творением Бейонсе в 2019 году "Brown Skin Girl".)

New York Times пишет, что Иманбек начал собирать доходы с "Roses" в конце 2019 года, зарабатывая достаточно, чтобы бросить свою прошлую работу и объявить себя профессиональным музыкантом, хотя, по словам Лупиноса, продюсера Иманбека из российкого лейбла, чеки с первой половины 2020 года, когда сингл взорвался, не должны быть выставлены до конца этого года. Несмотря на их чрезвычайно выгодное партнерство, Иманбеку и автору оригинала "Roses" Saint Jhn еще предстоит встретиться лично. По словам продюсера, пока они общались только черед личные сообщения в Instagram.

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