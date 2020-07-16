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Министр объяснил, за кого работодатели должны подать заявки на 42 500

Самим наемным работникам подавать заявления не стоит.

Фото : strategy2050.kz16 июля 2020, 14:52

На брифинге в СЦК министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов рассказал, за кого работодатели должны подать заявления на выдачу 42 500 тенге за июль, передает zakon.kz.

Работодатели должны подавать заявления только за тех сотрудников, кого вы отправили в отпуск без сохранения заработной платы из-за карантина. Подавать нужно через порталы Енбек, Егов, там нужно будет указать свои реквизиты, реквизиты работника. Прошу внимательно заполнять реквизиты своих сотрудников и указывать банковские данные из 16 символов. Сервис так устроен, что вы будете заполнять заявки сразу за всех работников и только потом подтверждать, - сказал министр.

Он напомнил, что самим наемным работникам подавать заявления не стоит. Это может создать препятствие для других лиц.

Проверить статус заявки можно будет на порталах Енбек и Егов.


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