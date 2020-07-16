Какие последние изменения произошли в госзакупках
Ведущая вебинара - Наталья Худайбергенова.
Фото : 24tv.ua16 июля 2020, 15:00
Смотрите трансляцию ПРАВМЕДИА на тему "Вопросы-ответы по государственным закупкам", сообщает zakon.kz.
Обсуждаем последние изменения от 1 и 11 июля 2020 года, произошедшие в сфере государственных закупок.
А также ответим на все ваши вопросы касательно осуществления госзакупа.
Ведущая: Наталья Худайбергенова, руководитель ТОО "Учебный Центр "ВСЕ ЗАКУПКИ", эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер.
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