Какие последние изменения произошли в госзакупках

Ведущая вебинара - Наталья Худайбергенова.

Смотрите трансляцию ПРАВМЕДИА на тему "Вопросы-ответы по государственным закупкам", сообщает zakon.kz.

Обсуждаем последние изменения от 1 и 11 июля 2020 года, произошедшие в сфере государственных закупок.

А также ответим на все ваши вопросы касательно осуществления госзакупа.

Ведущая: Наталья Худайбергенова, руководитель ТОО "Учебный Центр "ВСЕ ЗАКУПКИ", эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!