Министр попросил не подавать заявку на 42 500 несколько раз

Это создаст ненужную нагрузку.

На получение выплаты "42 500 тенге" во время ЧП было подано 18 млн заявлений. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Бидайбекович Нурымбетов, сообщает корреспондент zakon.kz.

С завтрашнего дня все порталы заработают, мы привели из в порядок, сегодня проводится тестирования. Заявления подавать на сайте 42500.enbek.kz, телеграмм-ботах, е-Gov. Банки желающие участвовать пока не готовы, но как только они смогут подключиться - это будет сделано, - сообщил министр.

При этом, он попросил граждан не подавать несколько заявлений на несколько порталов сразу и не создавать лишнюю нагрузку на сервисы.

Не надо подавать заявки несколько раз на разных порталах. Это создаст ненужную нагрузку. В прошлый раз было подано 18 млн заявок, - сообщил он.

Он отметил, что второе заявление проходить не будет.

Будет сообщение, что по этому ИИН уже подано заявление один раз. Вам выйдет сообщение, что заявление принято, дальше вы можете отслеживать на порталах, на какой стадии находится ваша заявка. Не будет даты, до который вы должны будете успеть. Это выплата за июль месяц, все каналы связи, порталы будут работать до первого сентября. У вас еще месяц, чтобы подать свою заявку, - добавил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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