Запрет на вывоз необработанных шкур коров временно отменен

Он приостановлен на 3 месяца.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК своим приказом от 7 июля 2020 года приостановил действие одного из пунктов приказа от 19 февраля 2019 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов, необработанных шкур крупного рогатого скота", передает zakon.kz.

В частности, говорится о приостановление на 3 месяца запрета на вывоз с территории Республики Казахстан необработанных шкур крупного рогатого скота.

Ранее сообщалось, что Казахстан ввел запрет на вывоз макулатуры и необработанных шкур КРС (на 6 месяцев).

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