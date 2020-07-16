Запрет на вывоз необработанных шкур коров временно отменен
Он приостановлен на 3 месяца.
Фото : obk.kz16 июля 2020, 15:15
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК своим приказом от 7 июля 2020 года приостановил действие одного из пунктов приказа от 19 февраля 2019 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов, необработанных шкур крупного рогатого скота", передает zakon.kz.
В частности, говорится о приостановление на 3 месяца запрета на вывоз с территории Республики Казахстан необработанных шкур крупного рогатого скота.
Ранее сообщалось, что Казахстан ввел запрет на вывоз макулатуры и необработанных шкур КРС (на 6 месяцев).
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