К 10 годам тюрьмы приговорили отчима, который избил 8-летнего пасынка в Талдыкоргане

Подсудимый говорил, что не отдавал отчет своим действиям.

Отчима, который избил своего 8-летнего пасынка, приговорили к 10 годам лишения свободы, передает zakon.kz.

23 апреля появилась информация о том, что в Талдыкоргане отчим жестоко избил 8-летнего мальчика. Ребенок впал в кому. Мужчину 1987 года рождения водворили в изолятор временного содержания, где он признался в содеянном.

Накануне, 15 июля, в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних №1 состоялся суд. Подсудимый говорил, что не отдавал отчет своим действиям, поскольку был пьян. Но суд не принял эти доводы во внимание, поскольку мальчика он избивал около часа.

В итоге, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Гревцева Д. приговорили к 10 годам лишения свободы.

По делу также были вынесены частные постановления в отношении:

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Талдыкорган - за формальный подход к своим обязанностям по защите прав К;

- администрации Коммунального государственного учреждения средней школы № 9 с дошкольным миницентром – за отсутствие воспитательной работы по выявлению детей, живущих в трудных условиях, поскольку эта семья привлекла внимание ответственных лиц только после совершения тяжкого преступления.

Кроме того, суд вынес частное постановление для поощрения врачей Многопрофильной областной детской больницы города Талдыкорган директора Доскалиева М.К., заведущего хирургии Оспангалиева М.К., заведующего отделением анестезиологи, реанимации и интенсивной терапии Бегимбетова Б.Н. и врача Аушинова К.Е., лечащего врача Решетова А.А., которые самоотверженно на протяжении 30 дней боролись за жизнь мальчика.

Приговор не вступил в законную силу.

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