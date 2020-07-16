Соцпроект и прибыльный бизнес: пример государственно-частного партнерства

Казахстанский инженерно-технологический университет является первым поставщиком, с которым был заключен договор государственного заказа.

В 2018 году Первым Президентом страны были объявлены 5 социальных инициатив, в рамках которых предусматривается обеспечение студентов местами в общежитиях, сообщает zakon.kz.

До конца 2022 года планируется ввести 75 тыс. койко-мест в общежитиях, из которых 9,7 тысяч мест уже введены по итогам 2019 года.

Одним из таких ярких примеров является общежитие Казахстанского инженерно-технологического университета на 188 мест, которое было введено в эксплуатацию в январе 2019 года в городе Алматы.

5-ти этажное общежитие представляет собой единый блок с жилыми и вспомогательными комнатами, столовой, залом заседания, студенческим ресурсным центром, комнатами для вокала, танцев. На каждом этаже расположен коворкинг центр с зоной WI-FI.

Необходимо отметить, что за ввод новых мест в общежитиях государством предусмотрено размещение государственного заказа, размер которого составляет в год за одного студента.

Период осуществления выплат составляет 8 лет, при этом первые 12 месяцев применяется поправочный коэффициент равный 2 (двум). Например, в период действия коэффициента в общежитии на 500 мест размещено только 200 студентов. С учетом коэффициента выплаты будут осуществляться за 400 мест, но не более проектной мощности.

При этом ежемесячная арендная платы за проживание со стороны студентов не входит в стоимость госзаказа, ее размер регулируется собственником общежития. Также для получения дополнительного дохода существует возможность создания коммерческих площадей для оказания бытовых услуг, основными потребителями которых станут жильцы общежития (столовая, парикмахерская, тренажерный зал и др.)

Казахстанский инженерно-технологический университет является первым поставщиком, с которым был заключен договор государственного заказа. Осуществление выплат было начато в конце апреля 2019 года и будет продолжаться вплоть до 2027 года. Немаловажным фактором гарантии выплат является тот факт, что в этот непростой период, обусловленной ситуацией с короновирусом, выплаты поставщикам осуществляются на постоянной основе.

Кроме выплат государственного заказа у предпринимателей имеется возможность получить субсидирование ставки банковского кредита в рамках госпрограмм «Дорожная карта бизнеса – 2025», «Экономика простых вещей».

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