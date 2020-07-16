Мажилисмены в рамках общественного контроля участвуют в мониторинге аптек и медучреждений

Депутаты уверены, что ответственность каждого казахстанца, профессионализм и поддержка помогут в борьбе с коронавирусом.

Депутаты Мажилиса взяли на контроль вопросы, необходимые для противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране, сообщает zakon.kz.

Депутаты Мажилиса, находясь в настоящее время в регионах страны, подключились к комплексной работе по борьбе с коронавирусом. Мажилисмены совместно с общественными мониторинговыми группами посещают аптеки, контролируя наличие лекарств, медицинских изделий и цены на них, помогают наладить работу волонтеров, взяли на контроль вопросы доставки и распределения гуманитарной помощи по медицинским учреждениям, обеспечения населения товарами первой необходимости, а также продуктами питания.

Отдельное внимание уделяется условиям работе врачей и условиям пребывания пациентов в больницах.

В Алматы депутаты Мажилиса Зауреш Аманжолова и Серик Кусаинов побывали в Центральной городской клинической больнице, где встретились с медицинским персоналом, навестили пациентов, получающих лечение от коронавируса, а также ознакомились с запасами аптечного склада больницы. Медицинское учреждение одновременно может принимать 320 пациентов с диагнозом COVID-19. Ежедневно на смену заступают 150 сотрудников больницы. Как убедились мажилисмены, в медучреждении стараются оперативно решать все возникающие вопросы.

Мы специально не стали проверять новую модульную больницу. Ведь она обеспечена новейшими аппаратами и препаратами. А это учреждение построено в 70-х годах и изначально не предназначалось для таких целей. Тем не менее, его удалось переоборудовать. Кроме того, как выяснилось, здесь есть месячный запас лекарств от коронавируса, - резюмировала результаты своего посещения депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова.

По словам руководства больницы, в настоящее время предпринимаются дополнительные меры, чтобы увеличить возможность принимать больше пациентов.

Отдельное направление работы депутатов Мажилиса в регионах – мониторинг аптек на наличие в них лекарственных средств и медицинских изделий, а также цен на медикаменты. Совместно с антикоррупционщиками и активистами с проверкой ряда аптек в Нур-Султане побывала депутат Мажилиса Снежанна Имашева, в Актобе – мажилисмены Глеб Щегельский и Куралай Каракен. Депутаты Мажилиса Ирина Аронова и Айгуль Нуркина контролируют вопросы распределения гуманитарной помощи по медицинским учреждениям Костаная и Павлодара. Мажилисмены подчеркивают, что в первую очередь гуманитарные товары должны быть доставлены в те медицинские организации, где в них особенно нуждаются.

Особое внимание депутаты Мажилиса уделяют социальной поддержке населения. В Алматинской области мажилисмен Ерлан Барлыбаев побывал в ауле Байсерке, передав продовольственную помощь 12 малообеспеченным семьям. Во время беседы с жителями аула, призвал к выдержке и спокойствию, заверив, что никто не останется без поддержки.

Депутаты Мажилиса уверены, что ответственность каждого казахстанца, профессионализм и поддержка помогут в борьбе с коронавирусом.

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