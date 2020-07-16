В Караганде запущен Telegram-bot по вопросам COVID-19

Раздел будет постоянно обновляться и пополняться полезными сведениями.

В Карагандинской области запустили Telegram-bot с обширной информацией о коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В одном месте собраны консультации местных и республиканских специалистов и разъяснения. Легко и просто найти ответ на волнующий вопрос.

Служба Senim109 (Единый координационный центр Карагандинской области), созданная для диалога с населением, разработала специальный раздел, посвящённый здравоохранению. Вся информация доступна в Telegram-bot: Senim109.kz (https://t.me/senim109kz_bot)

Что необходимо делать во время домашнего карантина? Симптомы COVID-19 и действия при подозрении на заболевание. Когда следует делать ПЦР-тест и компьютерную томографию? На эти и многие другие вопросы представлены ответы.

Раздел будет постоянно обновляться и пополняться полезными сведениями.

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