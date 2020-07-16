Бойцы UFC вынуждены драться на Бойцовском острове ночью

И причина не в жаре, которая сейчас наблюдается в ОАЭ.

Спортсмены, выступающие на турнирах UFC на Бойцовском острове (остров Яс, Абу-Даби, ОАЭ), не всегда справляются с джетлагом. Дело в том, что по местному времени им приходится драться посреди ночи. И причина вовсе не в жарком солнце Эмиратов, передает zakon.kz.

UFC проводит серию бойцовских шоу на Ближнем Востоке (на одном из них, UFC 251, выступил казахстанец Жалгас Жумагулов). Такое решение было принято, чтобы обойти ограничения, введенные в США для остановки эпидемии коронавируса.

Тем не менее, все шоу проводят по времени США, хотя, по времени ОАЭ наступает поздняя ночь и раннее утро (по опыту проведенных турниров заметно, что они начинаются в 4 часа ночи и завершаются где-то в 8 утра по времени ОАЭ). По информации The Sun, это было сделано, чтобы аудитории в США было удобно наблюдать за боями, и они активнее покупали платные трансляции.

Абу-Даби на 11 часов опережает западное побережье США, включая традиционное место для боев UFC Лас-Вегас, и на 8 часов опережает штаты Восточного побережья, такие как Нью-Йорк.

Из-за этого далеко не все бойцы могут правильно себя ориентировать во времени.

Хорхе Масвидаль признался The Sun, что не сумел приспособиться к такому временному вакууму, что и стало одной из причин его поражения.

Мало кто знает, но мы были помещены в карантин в Вегасе, а затем вылетели в Абу-Даби, где находились в карантине в гостиничных номерах, а некоторые из парней и девушки боролись в 4 утра и 5 утра. Итак, они должны были лететь в Абу-Даби, приспособиться к местному времени, а затем быть в боевой готовности к 4 утра. Я дрался в Японии, в Южной Корее, России и Англии, поэтому у меня большой опыт работы за границей, я знаю, что это влечет за собой. Я знал, что должен был приспособиться ко времени, а затем приспособиться, чтобы быть в моих силах около 8 утра, - заявил спортсмен в свое оправдание.

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