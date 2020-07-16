Бизнесменов стало больше в Казахстане
По сравнению с периодом прошлого года прирост в сфере бизнеса составил 11,7%.
Фото : inva.kz16 июля 2020, 17:04
Предпринимательская активность возросла в Казахстане за период пандемии. Об этом сообщил директор департамента развития предпринимательства министерства национальной экономики Чингис Ахметов, передает корреспондент zakon.kz.
Большое внимание уделяется малому и среднему бизнесу. Были приняты несколько пакетов поддержки, которые сегодня реализуются. Мы уже видим положительную динамику. Что касается страновых показателей. Если посмотреть данные, которые мы имеем, и сравнить количество действующих предпринимателей на 1 июня текущего года с 1 январем 2020 года то, мы сохранили текущую динамику, даже имеется прирост бизнеса.
Если сравнивать этот показатель с аналогичным периодом прошлого года, то мы имеем на сегодня прирост в 11,7%. Полагаем, что в отдельных регионах возможно и есть негативные тренды, но в целом по стране показатель по количеству бизнеса положительный, - сообщил Чингис Ахметов на брифинге в СЦК.
Он отметил, что предпринимательская активность наблюдается в секторе услуг и сфере торговли.
Однако, 10 июля на расширенном заседании правительства Президент сообщил, что в стране сократилось количество субъектов малого и среднего бизнеса.
Для поддержки МСБ принят ряд беспрецедентных антикризисных мер. Вместе с тем, в регионах допущено снижение количества действующих субъектов МСБ, - сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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