Бизнесменов стало больше в Казахстане

По сравнению с периодом прошлого года прирост в сфере бизнеса составил 11,7%.

Предпринимательская активность возросла в Казахстане за период пандемии. Об этом сообщил директор департамента развития предпринимательства министерства национальной экономики Чингис Ахметов, передает корреспондент zakon.kz.

Большое внимание уделяется малому и среднему бизнесу. Были приняты несколько пакетов поддержки, которые сегодня реализуются. Мы уже видим положительную динамику. Что касается страновых показателей. Если посмотреть данные, которые мы имеем, и сравнить количество действующих предпринимателей на 1 июня текущего года с 1 январем 2020 года то, мы сохранили текущую динамику, даже имеется прирост бизнеса.

Если сравнивать этот показатель с аналогичным периодом прошлого года, то мы имеем на сегодня прирост в 11,7%. Полагаем, что в отдельных регионах возможно и есть негативные тренды, но в целом по стране показатель по количеству бизнеса положительный, - сообщил Чингис Ахметов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что предпринимательская активность наблюдается в секторе услуг и сфере торговли.

Однако, 10 июля на расширенном заседании правительства Президент сообщил, что в стране сократилось количество субъектов малого и среднего бизнеса.

Для поддержки МСБ принят ряд беспрецедентных антикризисных мер. Вместе с тем, в регионах допущено снижение количества действующих субъектов МСБ, - сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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