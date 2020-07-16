Субъекты МСБ могут дополнительно получить отсрочку в случае ухудшения финансового состояния

Уже принято несколько пакетов поддержки бизнеса, в том числе оказание финансирования без отраслевых ограничений по дорожной карте бизнеса 2020-2025.

Субъекты МСБ могут обратиться за дополнительной отсрочкой в банки второго уровня, если их финансовое состояние ухудшилось, заявил на брифинге директор департамента развития предпринимательства МНЭ РК Чингис Ахметов, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается поддержки, уже неоднократно говорилось. Уже принято несколько пакетов поддержки бизнеса, которая сегодня реализуется и есть положительная динамика. Что касается финансирования, это большой блок вопросов. Сегодня мы оказываем финансирование без отраслевых ограничений по дорожной карте бизнеса 2020-2025. Это означает, что любой субъект малого и среднего бизнеса, кто может таким видом деятельности заниматься, может получить финансирование в рамках ДКБ 2020-2025, — напомнил Ахметов.

Он добавил, что на сегодня увеличена сумма поддержки до 7 млрд тенге, тогда как как ранее лимит был на 2,5 млрд тенге, значительно усилено гарантирование кредитов со ставкой 6 %.

Другой блок поддержки для снижения кредитной нагрузки. Была представлена возможность получить отсрочку для предпринимателей, у кого есть кредитные обязательства в БВУ. Буквально 15 июня агентством финансового регулирования был принят порядок, который позволяет также субъектам МСБ обращаться в индивидуальном порядке для получения дополнительной отсрочки, если финансовое состояние предприятия значительно ухудшилось, — сказал глава департамента предпринимательства МНЭ.

Также он добавил, что на сегодня уже действует мораторий — на три года субъекты МСБ освобождены от налога, что позволит поддержать свыше одного млн предпринимателей.

"Уже представлена дополнительная отсрочка для 20 секторов, которые наиболее пострадали от ограничений в период режима ЧП и карантина", — заключил Чингиз Ахметов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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