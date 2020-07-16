43-градусная жара ожидается в Казахстане

Объявлено штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

Ночью 17 июля в Атырауской области местами ожидается гроза, ветер северный 15-20 м/с. Днем 17 июля сохраняется сильная жара 34-39, на юге 42 градуса и чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем 17 июля сохраняется очень сильная жара 40-42 градуса.

Днем 17 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18 м/с.

17 июля в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Днем по области сохранится сильная жара 38-41 градусов.

Днем 17-18 июля в Туркестанской области на большей части ожидается сильная жара 40-43 градуса.

В Шымкенте днем 17-18 июля ожидается сильная жара 40 градусов.

В Туркестане днем 17-18 июля ожидается сильная жара 40-42 градуса.

Днем 17-19 июля в Костанайской области ожидается сильная жара 35-39 градусов.

В Костанае днем 17-19 июля ожидается сильная жара до 36 градусов.

Днем 17 июля в Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с.

В Нур-Султане днем 17 июля ожидается ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

17 июля в Кызылординской области местами сохраняется ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус и сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

17 июля в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге сильная жара 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В Караганде ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, в Жезказгане днем 17 июля ожидается сильная жара 36-38 градусов.

Днем 17-20 июля в Жамбылской области местами ожидается сильная жара до 40°С. В Таразе днем 17-20 июля ожидается сильная жара 38°С. Вероятность шторма 70-100 %.

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