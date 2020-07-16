Жалобы жителей Атырауской области на завышение цен в аптеках проверили

В ходе проверок установлено, что в аптеках области реализовывались лекарства по ценам, превышающим предельные.

Главный государственный санитарный врач Атырауской области Садвакас Байгабулов сообщил результаты мониторинга по соблюдению предельных цен лекарств и недопущению спекуляции в аптеках региона, передает zakon.kz.

Он отметил, что жители в социальных сетях жаловались, что стоимость лекарств в аптеках поднялась в разы. Мобильная группа по мониторингу соблюдения предельных цен на лекарства проверила порядка 50 аптек в Атырауской области.

В ходе проверок установлено, что в аптеках области реализовывались лекарства по ценам, превышающим предельные.

Так, препараты "Новиган Нео № 20" продавались от 600 до 800 тенге (предельная цена 583 тенге), "Аспирин Кардио 100 мг № 28" по 1500 тенге (предельная цена 1271тг), "Кардиомагнил 75 мг № 100" по 1900 тенге (предельная цена 1802) и т.д.

Специалистами Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области рассматривается 9 административных дел по указанным фактам. Субъекты МСБ в настоящее время по статье 426 КоАП РК привлекаются к штрафу в размере от 130 до 1000 МРП.

Кроме того, в аптеке ТОО "Ортодонт" выявлено порядка 10 наименований незарегистрированных лекарственных средств. Косметологический кабинет "Вердант" незаконно осуществлял предпринимательская деятельность: безлицензионную фармацевтическую деятельность, а также реализовывал 116 наименований незарегистрированных лекарств, в том числе, которые пользуются большим спросом у жителей как "Клексан", "Дексаметазон", "Азитромицин". По данным двум фактам органами экономических расследований проводятся следственные мероприятия.

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