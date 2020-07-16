Досмухамбетов встретился с российскими врачами

Российские медики поблагодарили главу региона за теплый и искренний прием.

Аким Атырауской области встретился с приехавшими из Астрахани медицинскими работниками, сообщает zakon.kz.

Сегодня, 16 июля, врачи и гуманитарный груз из Астрахани прибыли в Атырау. Всего в регион приехали пять врачей. Глава региона выразил признательность медработникам за оказываемую помощь, в это сложное время.

Большое спасибо вам и отдельно губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину. Наши врачи работают на износ, некоторые из них заболели, и сейчас борются с опасной инфекцией. Объём работы большой. Нашему региону необходимы ваши опыт, знания и умения. Мы понимаем, что вы приехали ненадолго, и уже сегодня приступите к своим обязанностям. Я желаю вам удачи в работе, берегите себя, - сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

В ходе беседы было отмечено, что астраханские врачи работали в инфекционном блоке, напрямую с ковид пациентами, поэтому они не ограничатся консультированием коллег, а примут непосредственное участие в лечении инфицированных и зайдут в «грязную зону». Руководство облздрава распределит специалистов по медучреждениям, в областной кардиологический центр, инфекционный стационар, некоторых направят в районы.

Нам был оказан очень теплый прием, спасибо большое. Созданы все необходимые условия для полноценной работы и отдыха. В свою очередь мы постараемся приложить все усилия, для помощи нашим коллегам в борьбе с коронавирусом, мы постараемся сделать все возможное, - сказала врач- специалист Анна Чепель.

Отметим, что вместе с группой астраханских медработников, власти Астраханской области направили в Казахстан гуманитарный груз. Для врачей были созданы все необходимые условия, связанные с зарплатой, жильем, едой и транспортом.

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