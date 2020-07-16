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В МИДе России рассказали про отсутствие агрессивных планов по Украине

Во внешнеполитическом ведомстве России заверили, что агрессивных планов в отношении Украины быть не может.

Фото : kp.ru16 июля 2020, 18:16

У России нет агрессивных планов в отношении Украины. Об этом заявил в четверг, 16 июля, замглавы МИД России Андрей Руденко, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Со стороны Украины мы слышим воинственную риторику, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины. Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может, - заявил он.

Дипломат прокомментировал инициативу Украины об изменении минских соглашений. По его словам, оснований для этого нет.

Считаем, что в настоящее время нет оснований для того, чтобы мы меняли и сами соглашения, и ту логику, которую они содержат, и ту очередность шагов, которая там зафиксирована, - сказал Руденко.

Представитель России в очередной раз заявил, что созывать новые встречи нормандского формата на высшем уровне преждевременно.


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