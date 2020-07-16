Cтатую чернокожей активистки убрали c постамента спустя сутки после установки

Ее создал скульптор Марк Куинн, он же руководил установкой ее на постамент без согласования с городскими властями.

Власти британского Бристоля убрали статую активистки движения Black Lives Matter (BLМ, "Жизни черных важны"), установленную на постамент вместо снесенного демонстрантами памятника политику, торговцу, филантропу и работорговцу Эдварду Колстону, передает zakon.kz.

Фигура чернокожей участницы протестов Джен Рид простояла на этом месте менее суток. Ее создал скульптор Марк Куинн, он же руководил установкой ее на постамент без согласования с городскими властями. Их подрядчики приехали на место утром 16 июля, погрузили памятник на машину и увезли, пишет Lenta.ru.

Ранее мэр Бристоля Марвин Рис сказал, что не считает снос статуи Колстона нарушением закона, назвав его «актом исторической поэзии», однако призвал горожан решить вопрос дальнейшей судьбы памятника во всеобщем обсуждении. Статую тем временем достали со дна гавани, куда ее сбросили протестующие. Она проходит реставрацию.

Колстон, родившийся в XVII веке, увековечен во многих бристольских топонимах из-за обширного финансирования школ, больниц, богаделен и церквей города. Он также известен как работорговец, поскольку в течение двух лет был главой Королевской африканской компании, имевшей в Англии монополию на торговлю чернокожими рабами.

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