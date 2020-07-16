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В Алматы снизилось количество "тяжелых" пациентов по COVID-19

В Алматы с начала пандемии было зафиксировано 8259 случаев заражения коронавирусом.

Фото : pixabay.com16 июля 2020, 18:19

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы сообщил об улучшении ситуации с тяжелобольными пациентами, заразившимися коронавирусом, передает zakon.kz.

По словам главы ведомства, в Алматы отмечено снижение числа больных в тяжелом состоянии на 30%.

Сейчас отмечаем положительный результат работы. Отмечаем снижение количества тяжелых пациентов с 511 и до 309 за прошедшую неделю. Стоит отметить, что за этими цифрами стоят судьбы и жизни наших пациентов, поэтому это колоссальная работа, которая была проделана данной мобильной группой, - сказал Камалжан Надыров.

Тем не менее, глава Горздрава признал, что эпидемиологическая ситуация по городу остается напряженной, но управляемой.

Сегодня мы активно продолжаем наращивать усилия по борьбе с коронавирусом и работаем в режиме повышенной готовности. Непростая эпидемиологическая ситуация с КВИ требует от нас решительных действий и выработки новых стратегий борьбы с инфекцией как на амбулаторном, так и на стационарном уровне - заключил Надыров.

Напомним, в Алматы с начала пандемии было зафиксировано 8259 случаев заражения коронавирусом.


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