Общая сумма изъятых препаратов составила более 1 000 000 тенге.

В пяти аптеках Нур-Султана выявлены завышенные цены на лекарства, передает zakon.kz.

Согласно информации ДП столицы, изъяты лекарства в количестве 246 упаковок, таких как азитромицин, цеф3, парацетомол, ингаверин, дектаметазон, цефтриаксон и др., медицинских масок – 1983шт., перчатки – 4000 шт., антисептическое средство – 100 флаконов.

Общая сумма изъятых препаратов составила более 1 000 000 тенге.

По всем выявленным фактам будет дана правовая оценка, и в соответствии с законодательством РК, виновные лица будут привлечены к ответственности.

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