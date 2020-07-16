В пяти аптеках Нур-Султана выявлены завышенные цены на лекарства
Общая сумма изъятых препаратов составила более 1 000 000 тенге.
Фото : Pixabay16 июля 2020, 18:23
В пяти аптеках Нур-Султана выявлены завышенные цены на лекарства, передает zakon.kz.
Согласно информации ДП столицы, изъяты лекарства в количестве 246 упаковок, таких как азитромицин, цеф3, парацетомол, ингаверин, дектаметазон, цефтриаксон и др., медицинских масок – 1983шт., перчатки – 4000 шт., антисептическое средство – 100 флаконов.
Общая сумма изъятых препаратов составила более 1 000 000 тенге.
По всем выявленным фактам будет дана правовая оценка, и в соответствии с законодательством РК, виновные лица будут привлечены к ответственности.
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