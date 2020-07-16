Бекшин объяснил запрет на выход в горы

Люди стали массово посещать их и создавать угрозу здоровью.

Руководитель ДДКБТУ Алматы, главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, почему был введен запрет на посещение алматинских предгорий, выезды на природу по выходным, передает zakon.kz.

Пешие и велосипедные прогулки разрешены только в будние дни при соблюдении ряда условий, а в выходные посещать Медеу, Алма-Арасан и другие подобные места запрещено. Главный санитарный врач Алматы в ходе онлайн-брифинга заявил, что в ведении такого строго запрета отчасти виноваты сами алматинцы.

Мы хотели как всегда сделать, как можно лучше, чтобы люди могли подышать. А что получилось? Люди стали тысячами выходить. Когда кинулись - под каждым кустом самовар. 20-30 человек. Мы просто вынуждены были принять соответствующие меры. Там камню негде было упасть. Почему у нас все упирается так - каждый выход на природу должен заканчиваться дастарханом. За этим дастарханом собирается по 20-30 человек. Чтобы прекратить это, мы пошли на эти неординарные меры, - заявил Жандарбек Бекшин.

Тем не менее, полностью запрещать прогулки санврач не намерен

В пешем порядке - пожалуйста, велосипед - пожалуйста, индивидуальные - до 3 человек и семья. (...) Прогулялись, подышали и возвращайтесь - на таких условиях мы разрешили. Если семья с детьми, они далеко гулять не пойдут, - добавил Жандарбек Бекшин.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!