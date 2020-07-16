На пограничном пункте среди грузов нашли 13 спрятанных мотоциклов

Также среди груза были спрятаны квадроциклы.

Пограничники на пункте пропуска "Айша биби" предотвратили попытку незаконного вывоза транспортных средств, передает zakon.kz.

Согласно сообщению КНБ РК, были досмотрены две грузовые автомашины, следующие в Таджикистан и Кыргызстан с товарами народного потребления, где среди груза были укрыты 13 мотоциклов и два квадроцикла без сопроводительных документов.

Задержанная партия мототехники передана в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.

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