На пограничном пункте среди грузов нашли 13 спрятанных мотоциклов
Также среди груза были спрятаны квадроциклы.
Фото : -16 июля 2020, 18:48
Пограничники на пункте пропуска "Айша биби" предотвратили попытку незаконного вывоза транспортных средств, передает zakon.kz.
Согласно сообщению КНБ РК, были досмотрены две грузовые автомашины, следующие в Таджикистан и Кыргызстан с товарами народного потребления, где среди груза были укрыты 13 мотоциклов и два квадроцикла без сопроводительных документов.
Задержанная партия мототехники передана в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.
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