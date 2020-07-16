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На пограничном пункте среди грузов нашли 13 спрятанных мотоциклов

Также среди груза были спрятаны квадроциклы.

Фото : -16 июля 2020, 18:48

Пограничники на пункте пропуска "Айша биби" предотвратили попытку незаконного вывоза транспортных средств, передает zakon.kz.

Согласно сообщению КНБ РК, были досмотрены две грузовые автомашины, следующие в Таджикистан и Кыргызстан с товарами народного потребления, где среди груза были укрыты 13 мотоциклов и два квадроцикла без сопроводительных документов.

Задержанная партия мототехники передана в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.


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