В костанайскую колонию пытались пронести запрещенные вещества в M&M's
Возбуждено уголовное дело по статье 297 части 1 УК РК.
Фото : -16 июля 2020, 19:03
В колонию в Костане пытались пронести вещество зеленого цвета, передает zakon.kz.
Согласно информации МВД РК, на гражданина А., являющегося отправителем данной бандероли, возбуждено уголовное дело по статье 297 части 1 УК РК.
При досмотре содержимого бандероли, в шоколадных конфетах M&M’s было обнаружено вещество зеленого цвета, завернутое в фольгу и полиэтиленовой пакет. По данному факту назначена судебно-химическая экспертиза, – рассказал оперуполномоченный группами досмотра А.Достанов.
Достанова наградили грамотой за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5032258-7cebc222b0056d174fdd60d0945b5fea
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...