В костанайскую колонию пытались пронести запрещенные вещества в M&M's

Возбуждено уголовное дело по статье 297 части 1 УК РК.

В колонию в Костане пытались пронести вещество зеленого цвета, передает zakon.kz.

Согласно информации МВД РК, на гражданина А., являющегося отправителем данной бандероли, возбуждено уголовное дело по статье 297 части 1 УК РК.

При досмотре содержимого бандероли, в шоколадных конфетах M&M’s было обнаружено вещество зеленого цвета, завернутое в фольгу и полиэтиленовой пакет. По данному факту назначена судебно-химическая экспертиза, – рассказал оперуполномоченный группами досмотра А.Достанов.

Достанова наградили грамотой за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

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