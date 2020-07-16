В Алматы создадут стабилизационный Фонд лекарственных средств

Для этого поставщикам медикаментов было выделено 5 млрд тенге.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров рассказал о ситуации с лекарственным обеспечением в городе, передает zakon.kz.

Так на амбулаторном уровне необходимый перечень препаратов имеется в наличии. Мобильные бригады службы ПМСП осуществляют доставку препаратов пациентам - при наличии показаний, - сказал он на брифинге.

На стационарном уровне, по его словам, ситуация с лекарствами находится на постоянном контроле.

На сегодня ввиду того, что нами открываются дополнительные койки, запас по ряду препаратов минимальный. Для пополнения запасов была сформирована заявка Единому Дистрибьютеру “СК-Фармация”. Для минимизации рисков связанных со сбоем поставом со стороны “СК-Фармация”, акиматом Алматы принято решение сформировать необходимый резервный фонд лекарственных средств, это уже сейчас позволяет нам осуществлять бесперебойность при лечении пациентов, - пояснил Надыров.

Остановился он и на ситуации с лекарствами в частных аптеках.

Так, для обеспечения необходимого запаса препаратов, акиматом принято решение сформировать стабилизационный Фонд лекарственных средств. Для этого поставщикам медикаментов было выделено 5 млрд тенге. Этот механизм уже начал давать положительный результат. Первые партии препаратов уже поступили в аптечную сеть. Работа в данном направлении продолжается, - сказал глава управления.

Ранее сообщалось, что в Алматы 72 мобильные бригады работают с пациентами, которые лечатся дома.

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