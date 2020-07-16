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Посол Кореи поделился с главой Минздрава опытом борьбы с COVID-19

Корея имеет хороший опыт борьбы с коронавирусом, поэтому сотрудничество поможет в решении ряда проблем, возникших из-за пандемии.

Фото : azattyq-ruhy.kz16 июля 2020, 19:47

Министр здравоохранения РК Алексей Цой провел онлайн-совещание с послом Республики Корея в Казахстане г-ном Ку Хонг-сок, передает zakon.kz.

В ходе встречи стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию в двух странах, особенности развития пандемии и вопросы оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества Казахстана и Кореи, в том числе обмен опытом и знаниями в области здравоохранения, медицинского образования и науки, - говорится в сообщении.

Кроме того, корейская сторона поделилась опытом борьбы с COVID-19 и мерами по укреплению системы здравоохранения для лучшей подготовки и реагирования на будущие вспышки инфекционных заболеваний.

По словам Алексея Цоя, международное сотрудничество и взаимная поддержка имеют огромное значение в борьбе с COVID-19. Корея имеет хороший опыт борьбы с коронавирусом, поэтому сотрудничество поможет в решении ряда проблем, возникших из-за пандемии, особенно в обмене знаниями и передовой практики контроля COVID-19.

По итогам встречи достигнута договоренность по дальнейшему развитию казахстанско-корейского сотрудничества в области здравоохранения, в частности по проведению обучающих семинаров для специалистов в онлайн режиме по методологии и прогнозированию ситуации по COVID-19, моделированию ситуации и др.

Также принято решение о стратегическом развитии двустороннего сотрудничества на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы, что,несомненно, даст импульс дальнейшему взаимовыгодному партнерству, считают в Минздраве.


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