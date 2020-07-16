В Казахстан пытались незаконно провезти неинвазивные аппараты ИВЛ
Также среди груза спрятали этиловый спирт.
Фото : пресс-служба КНБ16 июля 2020, 20:10
Казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Карасу" (Жамбылская область) предотвращен ввоз в Казахстан 23 неинвазивных аппарата искусственной вентиляции легких (НИВЛ) без сопроводительных документов и 11 тонн этилового спирта, передает zakon.kz.
Согласно информации КНБ РК, для незаконного ввоза организаторы спрятали аппараты НИВЛ среди груза товаров народного потребления, этиловый спирт указан в сопроводительных документах как "гигиенические средства для рук".
Задержанные аппараты НИВЛ и этиловый спирт переданы в Департамент экономических расследовании по Жамбылской области.
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