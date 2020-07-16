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В Атырауской области отказались от конкурса на создание туристического логотипа региона

В рамках государственной программы развития туристической отрасли Правительства РК на 2019-2025 годы было предусмотрено "создание туристического логотипа области".

Фото : liter.kz16 июля 2020, 21:03

В Атырауской области отказались от конкурса на создание туристического логотипа региона "Атырауское областное управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития отказалось от конкурса на создание туристического логотипа области", сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

В последние годы в стране уделяется особое внимание развитию внутреннего туризма. В рамках государственной программы развития туристической отрасли Правительства РК на 2019-2025 годы было предусмотрено "создание туристического логотипа области".

Цель - разработка бренда и девиза региона, развитие внутреннего туризма в регионе, содействие информационному продвижению. В настоящее время каждый регион имеет свой логотип и бренд, и это дает хорошую возможность сделать область узнаваемой и популярной.

Кроме того, Казахстан имеет туристический логотип, известный в ряде других регионов. 15 июня 2020 года был объявлен открытый тендер по государственным закупкам "Создание туристического логотипа Атырауской области". В связи с отсутствием участника на первом этапе конкурса, в соответствии с законом о государственных закупках, он был повторно объявлен 14 июля 2020 года во втором открытом конкурсе. Планировалось, что согласно конкурсу, логотип региона должен был быть разработан в электронном виде, выбран в онлайн режиме и в дальнейшем передан для решения экспертной комиссии.

По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области, запланированная разработка туристического логотипа была снята с сайта госзакупок, в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в области. На это было выделено 3,7 миллиона тенге. Было принято решение о возврате средств в бюджет.


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